Wybór ławnika, do którego nie doszło, był najgorętszym tematem ostatnich dni w chockim samorządzie. Dlaczego nie poznaliśmy rozstrzygnięcia?

Innego zdania jest Magdalena Marciniak. - To był oficjalny dokument, który wpłynął na oficjalnego maila i został podpisany przez upoważnioną osobę. Jeżeli nawet uchwała zostałby podjęta z naruszeniem prawa, to w takich sytuacjach wojewoda jest organem kontrolnym i nastąpiłoby rozstrzygnięcie nadzorcze - ripostuje sekretarz gminy. - Mieliśmy skan oryginału. Nie widziałam żadnych przeciwwskazań. Mogliśmy podjąć uchwałę - mówi Ewa Wojciechowska.

Były podstawy do zamknięcia obrad?

Anna Koniewicz-Kruk zdecydowała jednak inaczej i ze względu na - jej zdaniem - brak kompletu wymaganych dokumentów zakończyła obrady. Czy miała do tego podstawy? - Statut mówi jasno. Przewodniczący zamyka sesję po wyczerpaniu porządku obrad. My tej uchwały mogliśmy nie podejmować, ale należało poddać ją pod głosowanie, zapytać radnych, czy procedujemy czy nie - mówi Jan Woldański, poprzedni szef chockiej rady.

Rodzi się również inne pytanie. Dlaczego Anna Koniewicz-Kruk zwołała sesję, skoro wiedziała, że nie ma odpowiedniego dokumentu? - Nie miałam wyboru. Zobligował mnie do tego wniosek radnych. Poza tym nie wiedziałam, czy ktoś nie dostarczy na posiedzenie oryginalnego dokumentu. Ponadto, gdybym się nie zorientowała, to tego pisma w ogóle by nie było w żadnej postaci - tłumaczy przewodnicząca rady. Kolejne kontrowersje wzbudziło wycofanie przez szefową rady korespondencji skierowanej do komendanta wojewódzkiego policji. - Pierwsze pismo wysłałam bez upoważnienia i nie byłam pewna, czy zrobiłam to zgodnie z procedurami. Gdy się to wyjaśniło, wysłałam drugie, a pierwsze zdecydowałam się wycofać - tłumaczy.

Wiek przeszkodą

O funkcję ławnika ubiegały się dwie panie: Maria Welke i Ryszarda Kaźmierska. Tej roli nie może sprawować osoba, która ukończyła 70. rok życia. A druga z wymienionych kandydatek, dzień po nadzwyczajnej sesji, kończyła właśnie wiek uniemożliwiający zostanie ławnikiem. Tym samym takie rozstrzygnięcie sesji pozbawiło jej szansy na kontynuowanie współpracy z pleszewskim sądem. Rada gminy musi wybrać ławnika jeszcze w tym miesiącu.