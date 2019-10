Planowane wyłączenia:

Gmina Dobrzyca

Dobrzyca ul. Szkolna, 09.10.2019 08:00–14:00

Gmina Gizałki

Gizałki ul. Wrzesińska od 1 do 16, 08.10.2019 11:45–14:15

Miasto i Gmina Pleszew

Zielona Łąka ul. Ostrowska 10 do 17, Grunwaldzka 9 do 26, 09.10.2019 08:00–09:00

Kowalew ul. Łąkowa 10 do 12, Jarocińska 8A, 09.10.2019 10:00–12:00

Ludwina działka 283/5, 203/6, 09.10.2019 10:00–12:00