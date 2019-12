Dobre wiadomości dla emerytów. Najważniejsza to znany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Nie jest on może imponujący, ale nawet przy 2-procentowej inflacji oznacza realny wzrost świadczeń dla większości osób otrzymujących emerytury, renty i inne świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dla najuboższych ważne są dwie informacje: najniższa emerytura wzrośnie od 1 marca z 1 100 zł do 1 200 zł. Wszyscy emeryci - a nie tylko najubożsi, jak pojawiały się projekty w debacie przed przyjęciem projektu ustawy - dostaną tak zwaną trzynastkę, dokładnie tyle ile wynosić będzie najniższa emerytura czyli 1 200 zł. Większość otrzyma ją wraz z waloryzacją stałej emerytury, w marcu 2020 r.Rząd zdecydował, że od marca 2020 r. waloryzacja emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto. Wzrosną także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe.Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.Szacuje się, że od 1 marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto. Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.do 1200 zł (wzrost z 1100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej;do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.To już koniec OFE. Co ostatecznie stanie się ze zgromadzonymi na tych kontach pieniędzmi? Rząd przyjmuje projekt ustawy, a jej szczegóły poznasz po prostu klikając w ten tekst.W latach 2016-2020 wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniesie 36 proc.Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.W poniedziałek 23 grudnia 2019 r. rząd zdecydował, że dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. „13” emerytura) będzie wypłacane corocznie. Rozwiązanie to jest realizacją obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w expose.Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności.Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.„13” emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów. Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł.emerytur i rent w systemie powszechnym,emerytur i rent rolników,emerytur i rent służb mundurowych,emerytur pomostowych,świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,rent socjalnych,rent strukturalnych,nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,rodzicielskich świadczeń uzupełniających,rent inwalidów wojennych i wojskowych.Pozostaje tylko kwestia wysokości wskaźnika waloryzacyjnego pieniędzy zgromadzonych w ZUS dla osób, które dopiero będą składały wniosek o emeryturę, przechodząc na nią w 2020 r. termin do podania wskaźnika rocznej waloryzacji to czerwiec 2020. Z pewnością będzie on jednak wysoki - na tyle, by osoby nabywające uprawnienia emerytalne już w pierwszej połowie 2020 r. poważnie rozwazyły odłożenie składania wniosku na drugą połowę przyszłego roku, wtedy bowiem wyliczona im emerytura może być wyższa o kilkadziesiąt-kilkaset złotych w stosunku do ustalanej przed roczną waloryzacją.