Wszystkie rozgrywki seniorskie organizowane przez Polski Związek Koszykówki zakończone. KS Kosz Pleszew 6. drużyną grupy D drugiej ligi

Taka decyzja oznacza, że KS Kosz Pleszew zakończył sezon jako 6. drużyna grupy D drugiej ligi. Drużyna Alana Urbaniaka wygrała 13 spotkań, przegrała 9. Dobrą formę prezentowała zwłaszcza w drugiej fazie rozgrywek, gdzie z 10 meczów wygrała aż 8. - W imieniu wszystkich zawodników dziękuję kibicom za wsparcie, jakiego doświadczyliśmy w zakończonym właśnie sezonie. Byli z nami wszędzie, nawet w Szczecinie! Powiem szczerze, że na poziomie drugiej ligi nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Bardzo to szanujemy i doceniamy. W drugiej rundzie byliśmy naprawdę gorącym zespołem osiągając bilans 8-2 i mając do rozegrania dwa ostatnie spotkania mogliśmy go jeszcze poprawić. Jestem pewien, że w fazie play-off bylibyśmy bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem dla każdego. Taki koniec sezonu to dla wszystkich w klubie wielki cios, bo każdy z nas cały sezon pracował, czekał i przygotowywał się na najważniejszą fazę rozgrywek. Jednak w zaistniałej sytuacji podjęta decyzja jest jedynym słusznym rozwiązaniem i teraz przed nami wszystkimi bardzo trudny czas, w którym sport jest na dalszym planie, a najważniejsze jest w tej chwili zdrowie i bezpieczeństwo, które w dużym stopniu zależy od nas samych - napisał w oświadczeniu zamieszczonym na stronie klubu kapitan zespołu Marcin Pławucki.