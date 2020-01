Wspólne kolędowanie pleszewskich seniorów w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich

Wspaniała, świąteczna atmosfera, wspólny śpiew kolęd i pastorałek oraz możliwość integracji to jest to, co przyciąga pleszewskich seniorów i sprawia, że Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich to wspaniałe miejsce. W Centrum zabrzmiały popularne jak i mniej znane kolędy i pastorałki, które intonowała nie tylko Lucyna Roszak, Marika Włodarczyk oraz Emilia Golińska, ale również sami seniorzy. We wspólnym kolędowaniu towarzyszył Gerard Studziński. W programie był również quiz o zwyczajach bożonarodzeniowych i słodki poczęstunek