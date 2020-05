wspieramy lokalny biznes Kupuj w pleszewskich sklepach, dostaniesz bon na zakupy

Zasady akcji są bardzo proste.

Co należy zrobić? Wystarczy wykonać codzienne zakupy w jednym ze sklepów biorących udział w akcji, których lista będzie na bieżąco aktualizowana:

Delikatesy Fantazja ul. Wojska Polskiego

Maja Market ul. Mieszka 1D

Perfumeria ul. Rynek 19

Zabawki Pinokio ul. Kaliska 36

Sklep sportowy Corner ul. Poznańska 26

Za zrobienie zakupów o minimalnej wartości 100 zł, każdy klient otrzyma wraz z paragonem bon o wartości 10 zł do wykorzystania w sklepie Nela z artykułami do kuchni i domu, przy ulicy Kaliskiej 16 w Pleszewie, którego właścicielem jest firma Florentyna.

- Jeśli miał nadejść moment, kiedy człowiek dla człowieka staje się ważny ponad wszystko, to właśnie teraz jest ten czas – mówi Daria Muzyka, dyrektor działu HR, do której pracownicy Florentyny zgłosili się z propozycją wparcia pleszewskich handlowców. Właścicieli przedsiębiorstwa nie trzeba było przekonywać do tego pomysłu. Związani korzeniami rodzinnymi z Pleszewem od razu przystali na rozwiązanie swoich pracowników.