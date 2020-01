WOŚP w gminie Gołuchów. Po raz pierwszy zagra także Tursko

Jak informuje szef gminnego sztabu Jacek Król, WOŚP w Gołuchowie będzie grała już w sobotę. W Powozowni – budynku Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie - o godzinie 17.00 odbędzie się koncert Janusza Krysiaka i zespołu Bane, a także aukcja gad-żetów WOŚP, dzieł plastycznych i różności. Organizatorzy zapraszają miłośników muzyki na ten koncert.

- W niedzielę w Hali Widowiskowo-Sportowej w Gołuchowie w godzinach 13.00-14.15 roze-grany zostanie turniej piłki nożnej. O 14.30 umiejętności artystyczne zaprezentują dzieci z Ze-społu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie. W kawiarence, prowadzonej przez uczniów, skosztować będzie można potraw serwowanych przez nich i wziąć udział w aukcji, która roz-pocznie się o 15.30. O 19.30 w sali sportowej zaśpiewają młodzi wokaliści, a o 20.00 wysłane zostanie światełko do nieba - mówi Jacek Król.

Po raz pierwszy WOŚP będzie grała w Tursku, gdzie od godz. 17 do 21 będzie można posłuchać zespołu disco polo Two Boys z Jarocina, obejrzeć występy Sławomira Jenerowicza i kabaretu Malina oraz bawić się w towarzystwie przebojów polskiego rocka lat 80. i 90. O coś dla ciała zadba tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Grochówki będzie można skosztować oczywiście za wrzut do puszki.