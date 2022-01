WOŚP 2022 w Dobrzycy. Piłkarze zagrali na rzecz orkiestry Jurka Owsiaka. Charytatywny turniej w hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy

Zagrali na rzecz WOŚP

30. Finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Wspólnie będziemy zbierać pieniądze na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Fundacja planuje zakupić m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.

Już na ponad 20 dni przed finałem swoją cegiełkę do tego dzieła postanowili dołożyć miłośnicy piłki nożnej. W hali sportowo-widowiskowej w Dobrzycy odbył się charytatywny turniej piłki nożnej na rzecz WOŚP. Wpisowe od zespołu wynosiło 200 zł. Zgłosiło się aż 14 ekip: Famot, Lukar Faso, Ku Pamięci, RKS Nowy Świat, Żółci Dobrzyca, Sassuolo, Ekipa od Hipa, Hooligans Team, B.N.O.T., Ekipa Wacha, Oldboys, Edbet Kowalew, Albatrosy i Leotrans. Stawkę podzielono na cztery grupy. Z każdej awansowały po dwie najlepsze ekipy. W drugiej fazie turnieju mieliśmy więc osiem zespołów, które rywalizowały w dwóch grupach. Zwycięzcy spotkali się w wielkim finale, a drużyny z drugich miejsc w meczu o trzecie miejsce. Na najlepszych czekały medale i puchary.