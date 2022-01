WOŚP 2022 Pleszew. Wystartowali w "wietrznym" biegu i "policzyli się z cukrzycą"

Bieg Policz się z cukrzycą w Pleszewie

- To bieg charytatywny, typowo amatorski. Nie liczy się wygrana, tylko sam udział i idea - przyznają szczecinianie, którzy wystartowali w biegu.

Bieg ,,Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy" to już stały element pleszewskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, zawodnicy do pokonania mieli trasę biegową w pleszewskim Parku Leśnym "Planty". W niedzielę na starcie imprezy miała stanąć rekordowa liczba biegaczy. Część z nich zrezygnowała z powodu pogody. Jednak nie zabrakło chętnych, którym silny wiatr wcale nie przeszkadzał!

Czytaj więcej:

30. Finał WOŚP. Co będzie działo się w powiecie pleszewskim?

Bieg Policz się z cukrzycą w Pleszewie. Rekordowa liczba biegaczy

W powodu pandemii tegoroczny bieg "Policz się z cukrzycą" w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pleszewie odbył się w innej formule - którą przetestowano już rok temu. Nie było wspólnego startu. Każdy mógł zacząć biec w dowolnym momencie. Warto jednak zaznaczyć, że zainteresowanie było spore - limit uczestników zwiększono bowiem do 300 osób! Zasady również były takie same, jak w ubiegłym roku. Aby zaliczyć bieg wystarczyło pokonać 1 pętlę w pleszewskich Plantach (1,2 km, trasa oznakowana) w dniu finału WOŚP czyli w niedzielę 30 stycznia. Można było to zrobić w dowolnej formie - biegiem, marszobiegiem, czy z kijkami. I tak też się działo w tym roku!