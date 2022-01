WOŚP 2022 Pleszew. Tutaj bije serce pleszewskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Tutaj bije serce pleszewskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pleszewski sztab Wielkiej Orkeistry Świątecznej Pomocy od kilku już lat bije w pleszewskiej Dwójce. To stąd wyruszają wolontariusze z puszkami i czerwonymi serduszkami. To tutaj liczone są pieniążki, które mieszkańcy Pleszewa wrzucają do puszek. Zobacz, jak bije serce pleszewskiej orkiestry! Tutaj też wolonatiusze mogą odpocząć, napić się ciepłej herbaty i znów wyruszyć na miasto!