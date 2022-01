WOŚP 2022 Pleszew. Pleszew gra na całego z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Pleszew gra z WOŚP

Od godziny 14.00 na kolejowych maniaków czekała pleszewska bana. Wystarczyło wrzucić do puszki pieniądze, aby przejechać się kolejką do Kowalewa i z powrotem. Z kolei w pleszewskiej bibliotece można porozmawiać z lekarzem oraz wybrać sobie książkę. To jednak nie koniec atrakcji!

Za pieniądze zebrane podczas 30. Finału kupione będą m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.