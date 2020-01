WOŚP 2020. Marzena Wodzińska wspiera pleszewski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekazała przedmioty na licytację

- Jak co roku, już 28 raz angażuję się w dzieło pomagania, jakim jest ♥️Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To nie tylko bezpośrednia i wymierna pomoc dla dzieci, ale również serce, dzięki któremu tego dnia wszyscy się jednoczymy, by czynić dobro. Tym razem wszyscy dmiemy „Wiatr w żagle” dla najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Bardzo proszę Państwa o wsparcie w licytacjach, które ustalam osobiście z Jurkiem Owsiakiem - podkreśla Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego