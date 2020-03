Wójt, radni i sołtysi odwiedzili odnowioną siedzibę Biblioteki Publicznej Gminy Gizałki. Lokal zmienił się nie do poznania

Prace remontowe rozpoczęły się w 2019 r. i miały na celu zwiększenie powierzchni użytkowej biblioteki. W krótkim czasie przeszła ona dużą zmianę. Największym zaskoczeniem dla czytelników jest rozmiar wyremontowanej placówki. Powierzchnia zwiększyła się z 55,5 do 128,4 metrów kwadratowych.

- Lokal zmienił się nie do poznania. Obecnie są to dwa duże, przestronne pomieszczenia. Prace remontowe zakończyły się już w ubiegłym roku i nowe sale były gotowe do użytku, ale zdecydowaliśmy się jeszcze zmienić wyposażenie. Dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez wójta i Radę Gminy w ciągu trzech ostatnich miesięcy wymieniliśmy wszystkie regały, a także zakupiliśmy meble do kącika dla najmłodszych - opowiada Renata Tomczak z gizalskiej biblioteki.

W środę 11 marca odnowioną siedzibę odwiedził wójt Robert Łoza wraz z radnymi oraz sołtysami gminy. Podczas spotkania gospodarz gminy udzielił szczegółowej informacji dotyczącej inwestycji. Po części oficjalnej wszystkich zaproszono na kawę i ciasto.