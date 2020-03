Wójt gminy Gizałki nie wyraził zgody na rozbudowę fermy norek w miejscowości Kolonia Obory

Wyrażenie bądź nie zgody na realizacje przedsięwzięcia leżało w gestii wójta gminy Gizałki. Robert Łoza po zapoznaniu się z dokumentacją, nie zezwolił na rozbudowę fermy norek. Z takiego rozwiązania zadowoleni będą mieszkańcy, którzy od początku byli przeciwni inwestycji. - Podczas upałów ludzie mieli już dosyć tych zapachów. Niejeden odmówił sobie wypicia kawy na dworze. Ludzie obawiają się rozbudowy i wypisują do Poznania - mówił we wrześniu sołtys Kolonii Obory Józef Taczała. - Jak będzie trzeba to napiszemy z prośbą o pomoc do premiera Morawieckiego - podkreślał Ireneusz Zawal, gospodarz Toporowa.

Inwestor może się jeszcze od tej decyzji odwołać.