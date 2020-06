Wojenne ścieżki st. strzelca Franciszka Garbarka [ZDJĘCIA]

Fotografie pochodzą z przysięgi w 70 PP Pleszew (1938), ze służby w KOP Czortków (1939) i w PSZ na Zachodzie (1944-46). Największą część kolekcji stanowią jednak zdjęcia z niewoli niemieckiej (1941-44).

FRANCISZEK GARBAREK ur. się 9.X.1915 r. w Małgowie (niem. Sommerhof), powiat Krotoszyn. Syn Antoniego i Stanisławy z d. Półrolniczak. Z zawodu był krawcem. Powołany do służby wojskowej 22.III.1938 w 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. W 1939 wysłany jako uzupełnienie wiosenne na Podole do Pułku KOP „Czortków”. Służył w 14 Batalionie Granicznym KOP „Borszczów”, 1 kompania „Mielnica”. Kompania obsadzała 2 strażnice nad granicą radziecką i 4 nad granicą rumuńską. Po agresji ZSRR 17.IX.1939 kompania wycofała się bez strat i 18.IX. ewakuowała się do Rumunii. Rozbrojona w Czerniowcach. F. Garbarek został internowany w obozie tymczasowym w Babadag w płn. Dobrudży, następnie w Turnu-Severin i w Târgu Jiu. W lutym 1941 r. polscy żołnierze zostali przekazani Niemcom. Koleją przewieziono ich do stalagu XVII-A w Kaisersteinbruch w płn. Austrii. Nr jeniecki F. Garbarka 43493. Przebywał następnie w stalagach X-B w Sandbostel i X-A w Schleswig. Pracował w warsztacie krawieckim. Po wyzwoleniu obozu przez aliantów w 1944 wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Stacjonował w XI Zgrupowaniu Szeregowych PSZ w Eckernförde w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Przydział: warsztat szewski. Wrócił do Polski 9.V.1946. Przywiózł ze sobą niewiele rzeczy; nożyczki, brzytwę i ... skórzaną smycz od pistoletu. W kraju został niemile powitamy. - Za jaką Polskę wyście walczyli? - pytał złośliwie urzędnik w punkcie etapowym Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Szczecinie. - Walczyliśmy za Ojczyznę - odpowiedział Franciszek Garbarek.

Zmarł 13.XII.1990 r. we Wrześni.

Opr. Tomasz Wojtala