Podatek od środków transportowych może zostać obniżony o 40%. To oznacza uszczuplenie gminnego budżetu nawet o 100 tys. zł. - Nie mamy wyjścia - mówi gospodarz Dobrzycy Jarosław Pietrzak.

Obniżyć podatki zdecydowały się ościenne samorządy. Taki ruch był wyraźnym sygnałem-zaproszeniem wysłanym nie tylko w kierunku miejscowych przedsiębiorców, ale również tych z sąsiednich gmin: przenieście się do nas, tylko na tym skorzystacie. Dobrzyca została postawiona niemal pod ścianą. - Dostawaliśmy bardzo poważne sygnały z dużych firm, że one odejdą, jeśli nie dostosujemy wielkości podatków, do wartości zaproponowanych przez ościenne samorządy - podkreśla burmistrz Jarosław Pietrzak.Przenieść firmę do innej gminy nie jest trudno. - Wystarczy kupić mały magazyn. Jeśli jest on zarejestrowany na terenie gminy, do której firma chce odejść, to wraz z nią odchodzi cały transport - opowiada gospodarz Dobrzycy. Burmistrz poczynił już pierwsze wyliczenia. Obniżkę podatku zaplanował na poziomie 40%. Wpływy do budżetu uszczuplą się o około 100 tys. zł. Jak podkreśla Jarosław Pietrzak straty byłyby dużo większe, gdyby firmy uciekły z gminy. - Nie mieliśmy wyjścia. Chodziło o jedno z większych przedsiębiorstw. Inni też poważnie rozważali wykonanie takiego kroku i skorzystanie z ofert sąsiednich samorządów. To prawdopodobieństwo było bardzo duże, dlatego musieliśmy szybko zareagować, żeby ten podatek został u nas - tłumaczy Pietrzak.Teraz piłeczka znalazła się po stronie radnych. Po zapoznaniu się propozycją stawek przygotowaną przez burmistrza, będą musieli podjąć decyzję. Tę mają już za sobą radni z Czermina, którzy obniżyli podatek o 30%. Jak tłumaczy ten ruch wójt Sławomir Spychaj? -Jest to próba ożywienia rynku transportowego w gminie i przyciągnięcia do nas większej liczby podatników. W ten sposób postawiliśmy również krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków transportu zbiorowego - wyjaśnia gospodarz Czermina.Ustawa o podatkach lokalnych zobowiązuje do odprowadzania podatku od środków transportowych osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych. Chodzi m.in. o samochody ciężarowe o określonej masie, ciągniki, przyczepy i naczepy, a także autobusy. Podatek uiszcza się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy.