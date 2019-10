Władze Miasta i Gminy Pleszew aktywnie włączyły się w walkę o czyste powietrze

Biorąc pod uwagę niechlubne miejsce Pleszewa na smogowej mapie Polski i Europy (według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, Pleszew w 2018 roku był wśród najbardziej zatrutych pyłem PM 2,5 polskich miast, które wchodzą w skład 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, Pleszewa w tym europejskim rankingu był na miejscu 14.), można by rzecz, że to nie tylko czas na czyste powietrze, ale, że to czas najwyższy.

Walka o czyste powietrze

Walka o czyste powietrze w Pleszewie nadal trwa. Od czasu objęcia fotela burmistrza przez Arkadiusza Ptak, jest o jeden z priorytetów. Pomysłów na rozwiązanie problemu jest w gminie kilka. Jednak jak podkreśla Arkadiusz Ptak widoczna poprawa będzie możliwa dopiero na przestrzeni 10 lat. Za przykład podał Leszno, gdzie przez dekadę znacznie udało się zniwelować szkodliwe dla zdrowia PM10 i PM 2,5. Pomóc w tych staraniach mają również strażnicy miejscy. - Działalność strażników ma być nastawiona na dbanie o czystość i estetykę miasta - i to się nie zmieniło - podkreślał burmistrz Pleszewa i dodał, że strażnicy mogą pracować również w niektóre soboty.