Władze gminy apelują o ograniczenie wizyt w Urzędzie do absolutnego minimum, duchowni proszą o pozostanie w domach i odwołują nabożeństwa

- Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących - mówi Magdalena Marciniak, sekretarz gminy Chocz.

11 marca burmistrz Marian Wielgosik o podjętych krokach i sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym rozmawiał z radnymi. - Zamykamy halę sportową i boiska. Nie ma możliwości wynajęcia sal, za które odpowiada samorząd. To nie ma być czas spotkań czy imprez. Odwołane zostały wszystkie szkolenia, także to organizowane 19 marca przez Regionalną Izbę Obrachunkową dla radnych - podkreślał gospodarz gminy. Wstrzymana została działalność Dziennego Domu Seniora w Kwileniu. - Pracownicy pracują normalnie, ale seniorzy zostali w swoich domach - tłumaczy burmistrz.

O pozostanie w domach apelują również o. franciszkanie. - Ze względu na wprowadzony zakaz dotyczący zgromadzeń powyżej 50 osób również dla wydarzeń religijnych proszę pozostać w niedzielę w domach i uczestniczyć we mszy za pośrednictwem mediów. We mszy mogą uczestniczyć zamawiający intencje. Wszelkie nabożeństwa zostały odwołane - możemy przeczytać na stronie internetowej Parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Choczu. Jutro, 15 marca, o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzona transmisja mszy świętej z kościoła klasztornego. Osoby, które chcą dołączyć do wspólnej modlitwy, będą miały taką możliwość pod poniższym linkiem: