Władze Gizałek poczyniły pierwsze ruchy w stronę budowy drogi gminnej prowadzącej z Rudy Wieczyńskiej w kierunku Łęgu

Wójt Robert Łoza jest już po wstępnych rozmowach z projektantem. Gmina Gizałki zrobiła rozeznanie cenowe i opracowała podstawowe założenia. - Planujemy wykonać drogę tłuczniową z odwodnieniem prowadzonym rowami. Tam jest dość trudny teren, podłoże jest gliniaste - tłumaczy włodarz. Droga będzie mieć 5 metrów szerokości. - Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, bo gdybyśmy w przyszłości chcieli położyć dywanik asfaltowy, to on będzie trochę węższy, a że jest to droga łącząca dwie miejscowości to powinna mieć szerokość przynajmniej 4,5-5 metrów, dlatego podbudowa z tłucznia granitowego będzie mieć 5 metrów - podkreśla Robert Łoza.