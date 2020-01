Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, burmistrz Jarosław Pietrzak i przewodniczący Rady Miejskiej Witalis Półrolniczak doprowadzili do spotkania władz Dobrzycy z osobami, które otrzymały tytuł Honorowego Obywatela Gminy. Wydarzenie uświetnił przepiękny występ dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika.

W ubiegłym roku zaszczytny tytuł przyznano Michałowi Karalusowi. W ten sposób były starosta pleszewski dołączył do grona, w którym znajdowali się już: Zdzisław Woźniak, Mieczysław Dylewski, Tadeusz Mikołajewski, Wojciech Goliński, Urszula Lasocińska, Stanisław Królik, Stefan Dylewski, Kazimierz Kulka, Tadeusz Szajda, Stanisław Pietrzak, Stefan Krawczyk, Stefan Bulsiewicz, Jan Kaźmierczak, Józef Głuch, Kazimierz Zmyślony, Franciszek Reszel, Kazimierz Balcer, Kazimiera Maciejewska, Jolanta i Jerzy Mielcarz oraz Mirosław Kownacki.



- Z tego grona żyje 13 osób - mówi Witalis Półrolniczak. - Cieszymy się, że udało się zorganizować to spotkanie, że mogliśmy powspominać, wysłuchać uwag osób zasłużonych dla naszej gminy - podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej.



Spotkanie odbyło się w Restauracji Pod Platanem.







