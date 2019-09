Wizyta delegacji z Ammerlandu. To już 19 lat partnerstwa!

W programie wizyty na niedzielę, 1 września był wyjazd do Gołuchowa. Niemcy zwiedzili zabytkowy zamek i Muzeum Leśnictwa. W tym czasie szef delegacji landrat Jörg Bensberg, jego zastępca Ralf Denker oraz tłumacz Anna Wittenberg wzięli udział w pleszewskich obchodach 80. rocznicy niemieckiej agresji na Polskę i wybuchu II wojny światowej. - Goście z Niemiec uczestniczyli we mszy świętej w intencji ofiar wojny, odprawionej w kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela, a następnie w uroczystym apelu przy pomniku 70 pułku piechoty. Władze Ammerlandu złożyły pod pomnikiem kwiaty w barwach państwowych RFN - dodaje Tomasz Wojtala.

Jak relacjonuje Tomasz Wojtala, rzecznik Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w sobotę 31 sierpnia grupa niemiecka odwiedziła Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Dominikanek w Broniszewicach, Pleszewskie Centrum Medyczne oraz fabrykę obrabiarek FAMOT S.A. w Pleszewie. Pojechała także do gospodarstwa ogrodniczego w Kościelnej Wsi, aby obejrzeć szklarniową uprawę pomidorów. Wieczorem goście z Niemiec i radni Rady Powiatu w Pleszewie spędzili wspólnie czas na spotkaniu integracyjnym w „Wiosce Indiańskiej” w Józefowie.

Wizyta trwała od 30 sierpnia do 2 września. Cała grupa liczyła 30 osób. Byli to głównie samorządowcy i pracownicy administracji powiatowej z Ammerlandu.

Po południu Niemcy wzięli udział w Dożynkach Powiatu Pleszewskiego’ 2019 w Dobrzycy. Landrat Jörg Bensberg wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podkreślił wagę przyjaźni, jaka łączy powiaty Pleszewski i Ammerland. Wyraził uznanie z powodu wyboru miejsca organizacji dożynek - w dobrzyckim parku w sąsiedztwie pięknie odrestaurowanego pałacu. Przypomniał, że gdy odwiedzał to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu, pałac był zniszczony. Dziś to perła Powiatu Pleszewskiego. W imieniu Ammerlandczyków złożył życzenia pleszewskim rolnikom z okazji zakończenia żniw i świętowania dożynek. Jörg Bensberg na ręce Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego i burmistrza Dobrzycy Jarosława Pietrzaka przekazał dary od strony niemieckiej - kosze produktów regionalnych z Ammmerland.

Niemiecka delegacja wyjechała do swojego kraju w poniedziałek 2 września rano.