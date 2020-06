Wirtualna wystawa ,,Zachodźże czerwone słoneczko. Wybory 4 czerwca 1989 r."

Wystawa „Zachodźże czerwone słoneczko. Wybory 4 czerwca 1989 r.” to m.in. archiwalne zdjęcia, ale obwieszczenia i plakaty wyborcze czy też okładka ,,Orędownika Pleszewskiego" z czasu wyborów.

- Wyniki wyborów na Ziemi Pleszewskiej nie odbiegały istotnie od wyników w całym kraju. W okręgu nr 29, do którego należał Pleszew, do Sejmu wybrani zostali kandydaci Komitetu Obywatelskiego: Czesław Kurzajewski (mandat 112) i Józef Sałata (mandat 113). Mandat 111 przewidziany dla PZPR nie został w pierwszej turze obsadzony, żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych 50% głosów. Do Senatu w województwie kaliskim wybrani zostali kandydaci KO: Edward Wende i Jerzy Pietrzak. W drugiej turze wyborów posłami z Pleszewa zostali: Edward Horoszkiewicz i Czesław Skowroński (obaj z listy PZPR) - przypomina Katarzyna Rutkowska z Muzeum Regionalnego.