Wiosna w Pleszewie. Zobaczcie zdjęcia Romana Urbaniaka!

W Pleszewie zrobiło się wiosenne dzięki kwiatkom, które dekorują Rynek, ul. św. Ducha czy Plac Powstańców Wielkopolskich. To nie jest odpowiedni czas, by spacerować po mieście, dlatego zajrzyjcie do naszej galerii, w której znajdziecie wiosenny Pleszew zatrzymany w kadrze przez Romana Urbaniaka.

Gwiazdy boją się koronawirusa? Show must go on Wideo