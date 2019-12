Wigilia samorządu gminy Chocz. Wspólne śpiewanie kolęd i symboliczne przekazanie nowych pojazdów jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej

Uroczystość otworzyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Patrycja Woźniak-Konecka. Następnie głos zabrali harcerze z drużyny "Błękitne Szeregi" im. gen. Władysława Andersa, którzy wygłosili bożonarodzeniowe przesłanie i zaprosili na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbędzie się 20 grudnia podczas wieczornej mszy św. w chockim klasztorze.

Do wspólnego śpiewania kolęd zachęcał 4-osobowy zespół w składzie: Zuzanna Klötzel, Małgorzata Knast, Nicole Nowicka i Magdalena Grzechowiak. Pierwsza z dziewcząt jest uczennicą ostrowskiego liceum. Ukończyła PSM I st. w Pleszewie. Druga od 6 lat gra na fortepianie i uczęszcza do pleszewskiego liceum. Na kaliskie szkoły średnie postawiły: Nicole i Magdalena, które kształcą się również w PSM II st. w Kaliszu. Wraz z nim goście nucili takie kolędy i pastorałki, jak: „Przybieżeli do Betlejem”, Anioł pasterzom mówił”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” czy „Lulajże Jezuniu”.