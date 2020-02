Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął przygotowania do modernizacji drogi 443 przebiegającej przez gminę Gizałki

Pięć kolizji w ciągu zaledwie dwóch godzin!

Trudne warunki na drodze przyczyniły się do serii kolizji. W piątek w ciągu dwóch godzin doszło do pięciu zdarzeń drogowych. Na szczęście, nikt nie został poważnie ranny. Policjanci apelują do kierowców o rozważną jazdę i szczególną ostrożność.