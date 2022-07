Wielkopolska. Które porodówki w Wielkopolsce są najpopularniejsze? Gdzie odebrano najwięcej porodów? Pleszewski szpital poza dziesiątką!

W których szpitalach odebrano najwięcej porodów?

W analogicznym czasie rok temu wielkopolskie szpitale sprawozdały około 16,5 tys. porodów, a zakończył się on ostatecznym wynikiem 33 tys.

- Regularnie przyglądamy się liczbie sprawozdawanych przez wielkopolskie szpitale porodów. Pozwala nam to ocenić, jak radzą sobie poszczególne placówki, a przede wszystkim – jaką cieszą się opinią wśród przyszłych mam. Wybory kobiet oraz zaufanie, jakim obdarzają personel w tak ważnym momencie swojego życia, stanowią najbardziej miarodajny ranking – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ.

Patrząc na liczbę porodów przez pryzmat subregionów po raz kolejny zdecydowanie najwięcej było ich w subregionie poznańskim – 8,2 tys. Ma na to wpływ fakt, że jest to obszar z największą liczbą mieszkańców w województwie, a także to, że w Poznaniu znajdują się największe porodówki w Wielkopolsce, w tym ta należąca do Szpitala Ginekologicznego-Położniczego przy ul. Polnej, czyli jedna z największych w kraju. Za subregionem poznańskim plasują się: kaliski (2,9 tys. porodów), leszczyński (1,4 tys.), koniński (1,3 tys.) oraz pilski (1 tys.)