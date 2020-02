Wielkie polowanie na dziki. Myśliwi z Wielkopolski muszą odstrzelić blisko 5 tys. dzików

Rozporządzenie w tej sprawie podpisał dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. W trakcie wyjazdowego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wolsztynie wojewoda odebrał raport nt. zwalczania groźnego dla zwierząt wirusa. Wraz z całym Zespołem zapoznał się także ze stosowanymi metodami bioasekuracji przy jednej z myśliwskich chłodni, zlokalizowanej na terenie szkółki leśnej w Gościeszynie.

Nasze działanie mają służyć głównemu celowi: zmniejszeniu populacji dzika, by wirus ASF nie dotarł do wielkopolskich gospodarstw, do wielkopolskiej trzody chlewnej. Jestem przekonany, ze ochronimy wielkopolskich rolników i gospodarstwa przed czyhającym za płotem zagrożeniem

– mówił podczas spotkania wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

Według raportu służb weterynaryjnych, od 5 grudnia, ujawniono w Wielkopolsce 128 przypadków wirusa ASF u dzików. W województwie nie stwierdzono żadnego ogniska tej choroby u zwierząt hodowlanych. Mimo, iż rok łowiecki trwa do końca marca, już teraz odstrzelono 35.000 dzików w Wielkopolsce. Dalsze odstrzały mają być prowadzone głownie na obszarze zachodniej i północnej części województwa. Trwa akcja przeszukiwania terenów leśnych z udziałem wojska. Do tej pory wojewoda pięciokrotnie zwracał się do MON o pomoc wojska w poszukiwaniu padłych dzików. Działania są prowadzone z wydzielonych dwóch strefach ogrodzenia, które pozawalają na zatrzymanie migracji zwierząt ze stref ochronnych. Pierwsza strefa otoczona siatką liczy 65,8 km, druga strefa ogrodzenia poprowadzona jest na długości 113 km.