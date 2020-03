Wielkie emocje w Pleszewie. W meczu Kosza z AZS Basket Nysa do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były dwie dogrywki

W pleszewskim zespole, jak zawsze, prym na parkiecie wiódł kapitan. Marcin Pławucki rzucił aż 32 punkty. Tym razem kroku dotrzymywał mu Mikołaj Spała, który zanotował double-double (24 punkty i 12 zbiórek, z czego aż 9 na własnej tablicy). W strefie podkoszowej wyróżniał się Grzegorz Małecki. Zawodnik Kosza zanotował 9 zbiórek, w tym 8 w obronie. Po czterech kwartach mieliśmy wynik remisowy 88:88. Do dogrywki Kosz doprowadził za sprawą Marcina Pławcukiego. W decydującym momencie kapitanowi nie zadrżała ręka i trafił za trzy punkty. W dodatkowym czasie gospodarze musieli sobie radzić bez Małeckiego, który wypadł z gry ze względu na nadmiar przewinień.

Goście przystępowali do tego pojedynku jako 9. drużyna ligowej tabeli, która zgromadziła 31 punktów. Michał Krawiec i spółka wygrali 8 spotkań i ponieśli 15 porażek. Widowisko miało bardzo wyrównany, momentami wręcz szalony przebieg. Dość powiedzieć, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były dwie dogrywki. Podopieczni Alana Urbaniaka musieli się mocno napocić, aby ostatecznie cieszyć się z wygranej.

Pleszewianie na 1’ 44” przed końcem wyszli na prowadzenie 102:94. Akademików z Nysy stać było jednak na kolejny, niesamowity zryw i znów doprowadzili do remisu. To oznaczało kolejne 5' walki na parkiecie. W drugiej dogrywce pierwsze punkty rzucili goście i objęli trzypunktowe prowadzenie, jak się później okazało ostatnie w tym meczu. Koszykarze z Pleszewa wytrzymali to spotkanie kondycyjnie, mentalnie i wygrali ten szalony pojedynek 120:113.

W najbliższą sobotę KS Kosz Pleszew zmierzy się na własnym parkiecie z zespołem BC Swiss Krono Żary, czyli trzecim zespołem rozgrywek. Podopieczni Alana Urbaniaka z dorobkiem 35 punktów plasują się na 6. pozycji. To będzie bardzo ważne spotkanie dla układu tabeli przed rozgrywkami play-out. Początek meczu o 17.30.

KS Kosz Pleszew – AZS Basket Nysa 120:113 (26:29, 26:17, 17:23, 19:19, 14:14, 18:11)

KS Kosz Pleszew: Marcin Pławucki - 32, Mikołaj Spała - 24, Mikołaj Serbakowski - 22, Szymon Rosik - 16, Grzegorz Małecki - 15, Rafał Kikowski - 8, Patryk Marek - 3.

AZS Basket Nysa: Michał Krawiec - 24, Rafał Malitka - 22, Paweł Kopciński - 14, Michał Zygadło - 13, Mirosław Chorostecki - 12, Maciej Lepczyński - 12, Marcel Kliniewski - 10, Maciej Poznański – 6.