Wielka Sobota w Choczu... 8 lat temu. Święconka w kościele, Turki przy grobie. Dziś jedynie transmisja Liturgii Paschalnej online od 20.00

Przenosimy się do 2012 r. W Choczu nabożeństwa odbywały się jeszcze w aktualnie remontowanej kolegiacie. Proboszczem parafii był ojciec Gwidon Sławomir Borkiewicz. To właśnie on w Wielką Sobotę święcił koszyczki z barankami, jajkami, chlebem czy wędlinami. Przy Grobie Pańskim tradycyjnie straż honorową pełniły Turki. Dziś, 11 kwietnia 2020 r., święconki w kościele z powodu zagrożenia koronawirsuem, nie było, a Liturgię Paschalną wierni mogą śledzić od 20.00 jedynie online