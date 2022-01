Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pleszew. Pierwsza w Pleszewie Garażówka! Możesz wesprzeć WOŚP!

Pleszewska Garażówka opiera się na idei gospodarki obiegu zamkniętego- by rzeczy, których już nie potrzebujemy stały się surowcem, a nie odpadem. Rzeczy podczas Garażowki będzie można zabrać, przekazując datek na WOŚP (do puszki)- a tym samym wspomóc diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci w Polsce.

- Serdecznie zapraszamy, by odwiedzić Pleszewską Garażówkę. Działamy 27 i 28 stycznia (czwartek-piątek) od 10.00 do 18.00, a 29 stycznia (sobota) od 10.00 do 14.00 w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla Młodzieży Dojeżdżającej w Pleszewie na ul. Św. Ducha 5. (Dom Rzemiosła, pomieszczenie na 1 piętrze). Odwiedzić nas może każdy niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania. Dodatkowo w tych dniach odbędzie się zbiórka małych elektrośmieci i baterii: kable, małe AGD (żelazko, mikser), sprzęt komputerowy, telefony, żarówki (kompletne) - podkreślają organizatorzy Pleszewskiej Garażówki.