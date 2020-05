Większość z nas chciałaby żyć dobrze z sąsiadami, jednak w rzeczywistości bywa różnie... [MEMY]

Relacje z sąsiadami bywają różne i stały się inspiracją do powstania wielu zabawnych memów i demotywatorów. Publikujemy je nie bez powodu - już we wtorek 26 maja przypada Europejski Dzień Sąsiada. Święto to ustanowiono w 2000 r. z inicjatywy Europejskiej Federacji dla Lokalnej Solidarności.

Sąsiedzi. Czy ich znamy, czy może tylko witamy się na klatce, w windzie i na tym nasza "znajomość" się kończy? Często mowa jest o sąsiedzkich kłótniach, złośliwościach. Coraz mniej mówi się niestety o przyjaźni, pozytywnych relacjach. Wsparcia, czy też chęci do wspólnego działania. Od kilkunastu lat dostrzega się wzrost obojętności społecznej oraz spadek ilości relacji międzysąsiedzkich. Istotą Europejskiego Dnia Sąsiada jest wspieranie regionalnych inicjatyw zmierzających do tego, aby ludzie spędzali ze sobą więcej czasu i wzajemnie sobie pomagali. Po raz pierwszy obchodziliśmy ten dzień w 2000 r. Uczciło go 30 państw europejskich oraz Kanada.