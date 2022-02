Wichura w Dobrzycy. Ruszyli z pomocą dla mieszkańców Dobrzycy!

Wichura w Dobrzycy. Ruszyli z pomocą!

W Dobrzycy i w Sośnicy po przejściu trąby powietrznej uszkodzonych jest ponad 50 domów. Jak podkreślał starosta powiatu pleszewskiego Maciej Wasielewski, w miejscowości jest kilkanaście rodzin, które w najbliższym czasie nie będą mogli wrócić do swoich domów Przygotowywano dla nich miejsca noclegowe w schronisku w Sośnicy. Na miejsce ściągany jest również sprzęt z Poznania, Inowrocławia, Jarocina czy Ostrowa Wielkopolskiego, który ma pomóc w zabezpieczeniu domów przed nadejściem deszczu i kolejnych silnych wiatrów. To jednak nie koniec. Do Dobrzycy jedzie 20 kadetów ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.