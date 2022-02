Wichura w Dobrzycy. Mieszkańcy Dobrzycy ruszyli z pomocą dla poszkodowanych po wichurze

Wichura w Dobrzycy. Ruszyła sąsiedzka pomoc

Wielu mieszkańców Dobrzycy i Sośnicy straciło dorobek całego życia. Jednak w tej trudnej dla nich sytuacji mogą liczyć na życzliwych ludzi. Są to sąsiedzi, rodzina, przyjaciele, znajomi i nieznajomi. Każdy pomaga, jak potrafi najlepiej i każdy chce dołożyć swoją cegiełkę. Poszkodowane rodziny, a także osoby pomagające przy usuwaniu zniszczeń postanowiła wesprzeć grupa mieszkańców.

Czytaj więcej:

Do Pleszewa jedzie wojewoda wielkopolski

Jedna z mieszkanek postanowiła pomóc i wspólnie z mieszkankami Dobrzycy ugotować ciepły posiłek dla osób, które cały czas pracują i sprzątają okolice. Bo choć strażaków nie ma już na miejscu, to do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo. Na miejscu cały czas pracują m.in. dekarze. Rzuciła hasło na grupę na portalu społecznościowym „Pomoc dla poszkodowanych w gm. Dobrzyca”. I po chwili zgłosiło się kilka chętnych do pomocy pań. Kilka godzin później z kuchni Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy zaczął się rozchodzić zapach pysznej gorącej zupy, które panie przy pomocy pracowników urzędu gminy rozwoziły po Dobrzycy.