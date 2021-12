„White Christmas”. Big Band Powiatu Ostrowskiego muzycznie wprowadził w świąteczny klimat

"White Christmas" w Państwowej Szkole Muzycznej w Pleszewie

„Let it snow”, „O Christmas Tree”, „Silent night”, „Santa Claus is coming to town” – m.in. takie utwory mogła usłyszeć publiczność, która sobotni wieczór, 18 grudnia 2021 roku, zdecydowała się spędzić w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Pleszewie. Program pod hasłem „White Christmas” wykonali muzycy Big Bandu Powiatu Ostrowskiego.