Weekend w gołuchowskim zamku? Pamiętajcie o zasadach obowiązujących w czasie zwiedzania!

Zamek w Gołuchowie jest już ponownie dostępny dla zwiedzających, a weekend to idealny moment, by się tam wybrać. Pamiętajcie jednak, że w zamku obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których musicie się stosować.

Muzeum Zamek w Gołuchowie informuje: Zasady zwiedzania Muzeum Zamku w Gołuchowie, obowiązujące w okresie zagrożenia COVID 19: 1. Wejście do muzeum możliwe będzie wyłącznie w masce zasłaniającej nos i usta. 2. Drzwi na dziedziniec zamkowy otwierane będą co pół godziny.

Od wtorku do soboty:

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:15

W niedziele:

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:15 3. Do muzeum może wejść jednocześnie 10 osób. 4. Po wejściu na dziedziniec należy zdezynfekować ręce. Stanowisko do dezynfekcji znajduje się przy wejściu na dziedziniec zamkowy. (Ochrona Muzeum w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia może skontrolować temperaturę termometrem bezdotykowym) 5. Po wejściu na dziedziniec prosimy o zachowanie 1.5 metra odległości od osób oczekujących na wejście do kasy, gdzie przebywać może tylko jedna osoba. 6. Do kasy prosimy wchodzić pojedynczo. 7. Po zakupieniu biletu, zwiedzający w grupie liczącej maksymalnie do 10 osób rozpoczynają zwiedzanie pod opieką pracownika muzeum. 8. Prosimy o powstrzymanie się od dotykania drzwi, klamek i gablot muzealnych. Zajęcia edukacyjne zostają zawieszone do odwołania. Muzeum nie będzie przyjmowało rezerwacji do odwołania. Muzeum nie będzie udostępniało wnętrz na potrzeby sesji fotograficznych. 9. Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie zasad ,,Regulaminu zwiedzania muzeum" oraz wytycznych związanych z zagrożeniem COVID 19, umieszczonych w formie wydruku przy wejściu do Muzeum.