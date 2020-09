Weekend na ligowych boiskach. 7 z 9 naszych zespołów cieszyło się z trzech punktów

Piłkarski weekend wyjątkowo rozpoczął się dla naszych drużyn w piątek. Patryk Michnik poprowadził LZS Kuczków do drugiego zwycięstwa w sezonie. Drużyna Wojciecha Kwiecińskiego pokonała na wyjeździe GKS Rzgów. Dzień później cieszyły się ekipy LKS-u Gołuchów i Stali Pleszew. W kiepskich nastrojach do domu wracali za to piłkarze Gladiatorów. Zespół z Pieruszyc drugi mecz z rzędu stracił 7 goli. Niedziela była udana dla drużyn z Chocza, Dobrzycy i Taczanowa. Wygrały także gołuchowskie rezerwy, natomiast druga drużyna Stali przegrała pierwszy mecz w sezonie i w efekcie straciła pozycję lidera.

Wyniki naszych drużyn:

IV liga Proeko

LKS Gołuchów - Polonia Kępno 3:0

1:0 Dominik Domagalski (5')

2:0 Dawid Guźniczak (60')

3:0 Jakub Szymkowiak (68')

V liga Red Box - grupa III

Lew Pogorzela - Stal Pleszew 1:2

0:1 Dawid Krzyżaniak (17')

1:1 Jakub Mierzwicki (76')

1:2 Bartosz Cierniewski (87')