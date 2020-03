"Ważna jest ochrona i szacunek do każdego życia ludzkiego, a szczególnie do ludzi najmniejszych". Narodowy Dzień Życia w Domu Chłopaków

- To dla nas szczególny dzień, bo ważna jest ochrona i szacunek do każdego życia ludzkiego, a szczególnie do ludzi najmniejszych, najsłabszych, zdanych na pomoc innych, którzy bez nas nie przeżyją. W Broniszewicach to nasza codzienność - podkreślają siostry dominikanki.

Narodowy Dzień Życia to polskie święto obchodzone co roku 24 marca. Ma stanowić okazję do refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa, opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla ludzkiego życia. W 2009 r. powstała Fundacja Narodowego Dnia Życia, która poprzez swoje projekty dąży do upowszechnienia wiedzy na temat budowania relacji rodzinnych i wprowadzania rozwiązań prawnych, które umacniają rolę rodziny w społeczeństwie.