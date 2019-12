Informujemy, że tylko do 31.12.2019r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie nie pobiera opłat za przetrzymanie książek. Pobieranie opłat zostanie wznowione od 1 stycznia 2020r. Zachęcamy zatem wszystkich czytelników, którzy przetrzymali książki do ich zwrotu do końca 2019 roku - apeluje biblioteka do zapominalskich czytelników.