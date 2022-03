Warsztaty stolarskie w gminie Gizałki. Panowie przygotowali budki lęgowe dla skrzydlatych przyjaciół

Warsztaty stolarskie w gminie Gizałki

W piątek, 11 marca 2022 roku, w sali wiejskiej w Gizałkach odbyły się warsztaty stolarskie dla panów niemal w każdym wieku. Podczas zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień stolarstwa. Otrzymali szereg wskazówek i porad, które ułatwiły im pracę z drewnem.

- Panowie dowiedzieli się, jak sprawnie posługiwać się drewnem i jak wykorzystać je do skonstruowania prostych rzeczy niezbędnych w życiu codziennym, co więcej nauczyli się obsługiwać podstawowe narzędzia stolarskie. W trakcie zajęć każdy wykonał swoją własną budkę lęgową dla ptaków. Nie było to łatwe zadanie, ale wszyscy doskonale sobie z nim poradzili - opowiada Judyta Podsadna, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach. - Ponadto warsztaty okazały się mocno proekologiczne, rozmawialiśmy o idei zero waste i recyklingu. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak zrobić „coś z niczego”, czyli jak ponownie wykorzystać z pozoru niepotrzebne elementy drewniane i nie tylko - dodaje.