Warszaty w CWIO. Wiecie, co to jest woskowijka? Uczestniczki zajęć już wiedzą!

- Rozpoczęliśmy projekt "EkoDrużyna z Pleszewa", do którego zaprosiliśmy 15 seniorek, które będą zdobywać wiedzę na temat ekologicznych domowych rozwiązań i sprawdzać ich zastosowanie na co dzień. Podczas pierwszego warsztatu dwie grupy stworzyły ,,woskowijki"- wielorazowy, naturalny i biodegradowalny zamiennik papieru do kanapek, folii spożywczej i reklamówek.Jak panie same przyznały zadanie było bardzo proste i przyjemne. Każda z pań będzie testowała swoją woskowijkę w domu - relacjonuje ekipa CWIO.

Oczywiście, warsztaty są prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ich uczestnicy muszą być zdrowi, a wchodząc do budynku muszą mieć zasłonięte usta i nos. Mogą zdjąć maseczką czy przyłbicę dopiero, kiedy zajmą wyznaczone miejsce, zachowując przy tym dystans od innych osób. Centrum przygotowało dla swoich gości płyny do dezynfekcji, a po zajęciach pomieszczenia oraz meble są dezynfekowane. Wszystkie szczegóły dotyczące bezpieczeństwa w CWIO znajdziecie w czasowym regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej.