Walczą o sprzęt tenisowy dla szkoły! Można im pomóc

Szkoła Noblistów Polskich w Broniszewicach walczy o sprzęt tenisowy!

Według raportu „Aktywność fizyczna dzieci w Polsce” przygotowanego na zlecenie Banku BNP Paribas tylko co czwarte dziecko spełnia dzienną normę aktywności fizycznej. Głównie przez brak energii, brak czasu i brak pozytywnych bodźców… Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich zdecydowała to zmienić i bierze udział w w ogólnopolskim konkursie „Dzieciaki do rakiet!”, w którym do wygrania jest sprzęt tenisowy.

Walczą o głosy w ramach akcji "Dzieciaki do rakiet"

Tak niewiele nam potrzeba. Kort przy szkole już mamy, ale o profesjonalnym sprzęcie tenisowym możemy jedynie pomarzyć, dlatego prosimy o głosy

- podkreśla nauczycielka Patrycja Kruchowska - Wojcieszak i dodaje, że głos można oddać codziennie do 30 listopada.

- Ruch przez zabawę to w naszej szkole podstawa. Dużo tańczymy i żadnego stylu się nie boimy. Swoich sił próbujemy w aerobiku, hip-hopie i jazzie. Gimnastyka również jest naszą pasją. Uwielbiamy ćwiczenia wolne, ale przyrządy także nam nie straszne. W tenisa jeszcze nie gramy, ale chętnie się rozwijamy i nowych rzeczy próbujemy - podkreślają uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Broniszewicach.

Dzieciaki do rakiet” to ogólnopolska akcja banku BNP Paribas promująca aktywność fizyczną wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. W ramach inicjatywy szkoły podstawowe z całej Polski biorą udział w konkursie, w którym nagrodą jest profesjonalny sprzęt tenisowy do nauki dzieci, a także specjalne szkolenia dla nauczycieli. W tym roku nagrodzonych zostanie aż 60 szkół!