W związku z obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego zaplanowane terminy naborów w ramach PROW 2014-2020 mogą ulec zmianie

- W każdym przypadku, gdy jest to możliwe, w szczególności w sytuacji niższej aktywności podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w stosunku do poprzednich naborów, wydłużane będą terminy naborów (w tym terminy na składanie ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla instrumentów wsparcia, których to dotyczy) albo ogłaszane będą kolejne nabory bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego - tłumaczy Paweł Mucha, rzecznik prasowy Agencji.

Informacje na temat terminów naborów dostępne będą w ogłoszeniach podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i urzędów marszałkowskich.

- Przy załatwianiu spraw związanych z przeprowadzanymi naborami wykluczone jest osobiste załatwianie spraw, tj. kontakt osobisty z pracownikami podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia oraz pracownikami jednostek doradztwa rolniczego. Kontakt z tymi podmiotami powinien się odbywać wyłącznie w formie określonej przez te podmioty - podkreśla Paweł Mucha.