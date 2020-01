Od 2 stycznia 2020 roku obowiązują nowe godziny pracy Urzędu Gminy w Czerminie

Od 2 stycznia 2020 roku Urząd Gminy Czermin będzie czynny:

- poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 17:00

- wtorek - od godz. 7:30 do godz. 15:30

- środa - od godz. 7:30 do godz. 15:30

- czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30

- piątek - od godz. 7:30 do godz. 14:00



Zmiana godzin pracy dotyczy również Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

