W przyszłość z maturą i ciekawym zawodem w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach!

Technikum to szkoła przygotowująca do zawodu a także matury, co jest niezwykle ważne mając na uwadze znalezienie dobrej pracy czy kontynuację nauki na studiach wyższych.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach organizuje praktyki w Niemczech, Irlandii, czy Hiszpanii. Dodatkową atrakcją są płatne staże w ramach kształcenia zawodowego. Nie bez znaczenia jest dostosowanie planu zajęć do rozkładu jazdy autobusów oraz kółka zainteresowań, w tym prężnie działająca sekcja podnoszenia ciężarów.

Oferta :

• TECHNIK LOGISTYK

SPECJALNOŚĆ:

- logistyka transportu i spedycja,

- w programie nauczania również obsługa magazynów

• TECHNIK REKLAMY

SPECJALNOŚĆ:

- fotografia i kampania reklamowa

• TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

SPECJALNOŚĆ:

- rejestracja wideo oraz fotografia cyfrowa i analogowa

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski lub niemiecki, geografia

• TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

SPECJALNOŚĆ:

- projektowanie terenów zielonych

TECHNIK AGROBIZNESU

SPECJALNOŚĆ:

-uprawa roślin i chów zwierząt

• TECHNIK WETERYNARII

SPECJALNOŚĆ:

- medycyna weterynaryjna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski lub niemiecki, biologia (i chemia na weterynarii)

• TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

SPECJALNOŚĆ:

- produkcja zdrowej żywności, cukiernictwo

• TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

SPECJALNOŚĆ:

- zarzadzanie recyklingiem i ochrona środowiska

SZKOŁA BRANŻOWA I Stopnia w Tarcach – 3 letnia

NOWOŚĆ!

• MAGAZYNIER – LOGISTYK

Praca w firmach transportowych, spedycyjnych, magazynowych i centrach logistycznych

• FOTOGRAF

Praca w studiach fotograficznych, firmach reklamowych i działach marketingu

• CUKIERNIK

Praca w zakładach spożywczych zwłaszcza w piekarniach i cukierniach

• ROLNIK

Prowadzenie własnego gospodarstwa rolniczego oraz praca w rolnictwie i otoczeniu gospodarczym

ZSP-B w Tarcach – tu warto się uczyć!

- praktyki w Niemczech, Irlandii i Hiszpanii;

- dodatkowe zajęcia, wycieczki krajowe i zagraniczne;

- płatne staże zawodowe w ramach kształcenia zawodowego;

- plan zajęć dostosowany do rozkładu jazdy autobusów;

- możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia gospodarstw rolnych i prawa jady;

- sekcja podnoszenia ciężarów z wieloletnimi tradycjami i sukcesami na terenie kraju;

- przyjazna atmosfera.

Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych

im.Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach

Tarce 19, 63-200 Jarocin

tel.: 62 747 24 43

fax.: (62) 747 2443

e-mail: tarce@wp.pl

www.tarce.edu.pl

facebook ZSP-B Tarce.pl

Instagram: zspb.tarce