W Przedsiębiorstwie Komunalnym pojawiły się trzy elektryczne samochody

Jak informuje prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego, są to auta używane marki Renault Kangoo, ale w bardzo dobrym stanie technicznym. Sprowadzono je z Holandii, a łącznie kosztowały 66 600 zł.

- To są samochody, które znakomicie się sprawdzają w przestrzeni miejskiej - podkreśla Grzegorz Knappe. Na jednym ładowaniu mają pokonywać maksymalnie 100 km, a koszt przejechania tego dystansu wyniesie ok. 10 zł.

Jedno z zakupionych aut będzie służyło do wykonywania odczytów radiowych, drugie trafi do elektryków jeżdżących do ujść wody, trzecie będzie w dyspozycji kierownika Zakładu Usług Komunalnych. Prawdopodobnie w przyszłym roku w Przedsiębiorstwie Komunalnym pojawią się kolejne dwa elektryczne samochody.

Wszyscy, którzy są zainteresowani tematyką elektrycznych pojazdów, chcą obejrzeć takie auta lub rozwiać swoje wątpliwości, mogą odwiedzić stację diagnostyczną przy ul. Fabrycznej, gdzie 26 października PK w godz. 9.00-13.00 organizuje ,,Elektryczną Sobotę".