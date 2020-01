W powiecie liczą na to, że zima w tym roku będzie jeszcze łaskawsza. Wiemy, ile pieniędzy przeznaczyli na zimowe utrzymanie dróg

Starostwo Powiatowe w Pleszewie przeznaczyło 658 tysięcy złotych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. To prawie 400 kilometrów tras, o które w czasie zimy musi zadbać powiat pleszewski. W porównaniu do ubiegłego roku wzrost cen waha się w przedziale od 8 do 10 procent.

Mieszkańcy chcieliby, by drogi były czarne przez pięć zimowych miesięcy, ale nie zawsze się tak uda. Jak podkreślała dyrektor Halina Meller ich działania mają na celu łagodzenie skutków tej pory roku, a nie ich całkowitą likwidację. Na usunięcie utrudnień dają sobie czas od czterech do ośmiu godzin po ustaniu opadów

Ponad pół miliona na zimowe utrzymanie dróg

Jak tłumaczy dyrektor ZDP Halina Meller, kwota 658 tysięcy złotych powinna wystarczyć na 10 dni odśnieżania i posypywania piaskiem podczas opadów śniegu i 30 dni na likwidacja gołoledzi i posypywanie piaskiem. Z wyliczeń Zarządu Dróg Powiatowych jeden dzień odśnieżania to koszt 19 tysięcy złotych w skali całego powiatu, a jeden dzień posypywania kosztuje 15 tysięcy złotych.