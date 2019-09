W Pleszewskiej Lidze Piłki Nożnej Lider Oldboys Cup 35+ nie ma już niepokonanych drużyn

W pierwszym spotkaniu zmierzyły się zespoły Eka Fokus Żegocin i Sa – Len Taczanów. Po pierwszej odsłonie spotkania piłkarze z Żegocina prowadzili dwoma bramkami, które strzelili Hieronim Kanikowski i Krzysztof Marciniak. Po zmianie stron z rzutu karnego kontaktową bramkę zdobył Mariusz Kaleta. To było wszystko na co było stać piłkarzy z Taczanowa. Bramki zdobywali już tylko piłkarze Eka Fokus. Trzy trafienia zaliczył Paweł Gibki, a po jednym Artur Siwy i Radosław Fibner.

W drugim meczu zagrały zespoły Victorii/Komiz z drużyną lidera, która nie odniosła jeszcze porażki - Tilgner Pleszew. Pierwsza odsłona spotkania zakończyła się prowadzeniem piłkarzy Victorii/Komiz. Dwa trafienia zaliczył Robert Zaworski. Kontaktową bramkę strzelił Krzysztof Konieczny. Po zmianie stron do wyrównania doprowadził Marcin Woźniak, ale ponownie na prowadzenie piłkarzy Victorii/Komiz wyprowadził Łukasz Marcinkowski. Chwilę później na tablicy wyników ponownie widniał remis, a to za sprawa Artura Stefaniaka. Wtedy to popis strzelecki zaprezentował Robert Zaworski, który strzelił cztery kolejne bramki, a następną dołożył Mateusz Antczak. Dla pokonanych jedno trafienie zaliczył Krzysztof Konieczny, który wspólnie z Robertem Zaworskim przewodzą w klasyfikacji strzelców z ilością 12 bramek.