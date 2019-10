W pleszewskiej komendzie policji otwarto salę ćwiczeń

Jak informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy pleszewskiej komendy, wśród zaproszonych gości obecni byli: Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Adrian Pluciński oraz Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów i jednocześnie przedstawiciel komisji ds. przyznawania pomocy z Funduszu Prewencyjnego PZU „Życie” S.A - asp. Przemysław Postaremczak. Wyposażenie sali ćwiczeń nie byłoby bowiem możliwe bez wsparcia finansowego udzielonego przez te instytucje. Oczywiście, w wydarzeniu uczestniczyli również sami policjanci

- Na co dzień funkcjonariusze uprawiają różne sporty i aktywności poza terenem komendy. Nowe pomieszczenie umożliwi kontynuowanie swoich pasji w łatwiejszy sposób. Jest to również doskonała okazja do promocji sportu i zdrowego stylu życia, który siłą rzeczy przekładać się będzie na jakość pełnionej służby - mówi policjantka.