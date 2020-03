W pleszewskiej bibliotece znów będzie się sporo działo

Biblioteka po raz kolejny realizować będzie cieszący się co roku dużym zainteresowaniem projekt zatytułowany Biblioteczna Akademia Rozmaitości. - Jest to cykliczna imprez, dlatego zawsze mamy szansę na dotację - podkreśla Elżbieta Mielcarek, dyrektor biblioteki.

To, co z pewnością najbardziej interesuje naszych Czytelników, to znani goście, którzy dzięki realizacji tego projektu przyjadą do Pleszewa. Już 29 marca w bibliotece będzie można obejrzeć monodram na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta w wykonaniu aktora Wojciecha Wysockiego. W kwietniu gościem książnicy będzie natomiast autorka bestsellerowych kryminałów Katarzyna Bonda. Wśród gości, którzy w ciągu najbliższych miesięcy pojawią się w Pleszewie, znajdą się także, m.in. dziennikarz, osobowość telewizyjna i podróżnik Jakub Porada, dziennikarz i autor książek Roman Czejarek, reporterka Ilona Wiśniewska czy dziennikarz i reportażysta, autor Literackiej Nagrody Nike 2017 Cezary Łazarewicz.