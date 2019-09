W Pleszewie ukradł samochód, w Kaliszu uderzył w radiowóz i chciał przejechać policjanta. 35-latek miał 1,5 promila alkoholu w organizmie

Akcja rozpoczęła się w Pleszewie. To tutaj mężczyzna ukradł samochód osobowy marki peugeot. Informacja o tym zdarzeniu dotarła do kaliskiej policji, która zauważyła pojazd na ulicy Poznańskiej. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Rozpoczął się pościg. - W akcji brały udział dwa radiowozy. W pewnym momencie jeden z nich wyprzedził skradziony pojazd. Mundurowi zmusili 35-latka do zwolnienia i zatrzymania się. Gdy policjant chciał wysiąść, by zatrzymać mężczyznę, ten uderzył w radiowóz i chciał przejechać interweniującego funkcjonariusza. Odjechał, został zatrzymany chwilę później, jeszcze na ulicy Poznańskiej - opowiada asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskiej policji.

35-latek nie miał uprawnień do kierowania samochodem, a badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie.